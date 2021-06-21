الكرملين لا يرى أي سبب لتغيير النهج تجاه واشنطن بعد قمة جنيف

أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين لا يرى، حتى الآن، أي سبب لتغيير مقاربته للولايات المتحدة كدولة غير صديقة، إذ إنه من الضروري انتظار تنفيذ قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف: "ما زال رئيسا الدولتين لا يملكان الفرصة بسبب ضغط الوقت المستمر للحديث عن التفاصيل... لذلك لا يوجد سبب لتغيير نهجنا قبل أن يصبح التنفيذ ساريًا وقبل أن نرى بعض النتائج".

وتابع: "كلمات الرئيس فلاديمير بوتين حول الموقف البناء خلال قمة 16 يونيو في جنيف لا تشير إلى أننا ابتعدنا عن التقييم العقلاني لعلاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الشيء الرئيسي في هذه العلاقات هو البراغماتية والرصانة، والنتائج الإيجابية البناءة للقمة لا تشير على الإطلاق إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن جوهر سياستها في احتواء روسيا، نحن ندرك أنه هذا كان وسيستمر".

وأكمل: "نحن على علم بالعقوبات القادمة والعقوبات المحتملة وفرضها لا يعتمد حتى على إرادة الرئيس الأمريكي".

وأضاف أن الكرملين سمع تصريحات إعلامية بعد القمة، "بأن أمريكا ستواصل سياستها الموجهة ضد مشروع التيار الشمالي 2".

وقال بيسكوف: "سنواصل عملنا، على الأقل، في مسار الحوار مع الأمريكيين، لكننا بالطبع لن نترك العمل مع شركائنا الأوروبيين من حيث إنهاء هذا المشروع وإطلاقه. في أسرع وقت ممكن".