موسكو تحظر الأحداث التي يشارك فيها أكثر من 500 شخص بشكل مؤقت

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، عبر مدونته الرسمية عن أنه "تحظر مؤقتا وابتداء من اليوم الموافق 22 يونيو/ حزيران الجاري، الحفلات الموسيقية والترفيهية والفعاليات الرياضية في وجود أكثر من 500 شخص في مكان واحد وفي الوقت نفسه في موسكو".

وأوصت سلطات موسكو بأن "الحظر المفروض ساري المفعول على إقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات الجماعية التي تقام في الهواء الطلق أو المباني والهياكل السكنية، والتي تشمل أكثر من 500 شخص".

كما أن السلطات أعلنت بأنه يجب إغلاق مناطق المشجعين وصالات الرقص في موسكو ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو/ حزيران الجاري، بغض النظر عن عدد المشاركين في الحدث.

وأوصت سلطات العاصمة منظمي هذه الأحداث العامة باستخدام رموز QR ( رمز الاستجابة السريع) لضمان سلامة المتفرجين.

كما كتب سوبيانين أن "هذه القيود الجديدة لا تؤثر على الحفلات الموسيقية والعروض وعروض الأفلام وغيرها من الفعاليات الترفيهية والرياضية التي يشارك فيها أقل من 500 مشارك. ومع ذلك، نوصي منظميها باستخدام رموز QR لضمان سلامة المشاهدين".

وكانت روسيا قد أعلنت، هذا الأسبوع، مجموعة من الإجراءات الجديدة والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعدما ازداد عدد الإصابات أخيرا بشكل كبير، خاصة في العاصمة الروسية موسكو.