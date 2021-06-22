وزارة التربية والعلوم الروسية تنفي ما تردد عن برنامج "وضع شريحة في المخ"

نفت وزارة العلوم والتعليم العالي معلومات عن مشاركتها في تطوير التقنيات المتعلقة بـ "وضع شريحة في الدماغ".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة كوميرسانت، نقلاً عن مصدر مقرب من الوزارة، أن روسيا تعمل على تطوير برنامج فيدرالي بعنوان "الدماغ والصحة والاستخبارات والابتكار" للفترة من 2021 إلى 2029.

وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "البرنامج المحدد ليس له تمويل. في نهاية العام الماضي، على المستوى الحكومي، تقرر أنه من غير المعقول تطويره".

وذكرت الصحيفة أن البرنامج يشمل تقنيات الواجهة العصبية، والتي تعني التحكم عن طريق أجهزة خارجية من خلال شريحة مزروعة في دماغ الإنسان. ويُزعم أن البرنامج قُدر بنحو 54 مليار روبل، وأنهم يريدون تخصيص أموال له من ميزانيات المشاريع الوطنية "العلوم" و"الديموغرافيا" و"الرعاية الصحية" و"إنتاجية العمالة ودعم العمالة" و"الاقتصاد الرقمي".

يشار إلى أن الوثيقة أعدتها الأكاديمية الروسية للعلوم بالاشتراك مع جامعة موسكو الحكومية وزُعم أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق عليها.