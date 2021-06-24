موسكو: الانتهاء قريبا من المسائل الفنية لفتح حركة الطيران مع المنتجعات المصرية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، أنه من المتوقع الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية قريبا.

موسكو- سبوتنيك. وقال مانتوروف للصحفيين، اليوم الخميس: "في الوقت الراهن تجري عملية الانتهاء من المسائل الفنية - التحضير للموافقة على المرسوم، والذي سيكون مطلوبا من أجل اعتماد هذه الوثيقة من قبل الرئيس. لذلك، أعتقد أن زملاءنا في وزارة النقل والجهات المعنية، التي تتعامل مع قضايا أمن الطيران سينتهون منها قريبًا مع زملائهم المصريين، وسنكون قادرين على استئناف هذه الرحلات مباشرة إلى المنتجعات في مصر".

وكانت روسيا قد استأنفت حركة الطيران إلى العاصمة المصرية القاهرة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقفت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بقرار من روسيا، منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

وأوضحت شركة "مصر للطيران" في بيان أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لفيروس كورونا من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو.