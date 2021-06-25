روسيا تستأنف انتاج جيل جديد من طائرات "إيل-114" المدنية

اتجهت روسيا أخيرا لاستئناف إنتاج وتصنيع طائرات "إيل-114" التي تعد من الطائرات المدنية الأكثر نجاحا وجدارة خلال استخدامها من مختلف خطوط الطيران العالمية.

وقال الطيار ألكسندر رومانوف في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "طائرة "إيل-114" أثبتت جدارتها، ولم تقع أي من طائرات "إيل-114" في أي حادثة".

وأشار إلى أن طائرة "إيل-114-300" هي طائرة جديدة مزودة بإلكترونيات الطيران وتتميز بمحركات جديدة. أما هيكل الطائرة فسيبقى كما هو بدون أي تغيير.

وأضاف رومانوف قائلا إن ثمة ميزة أخرى تميز طائرة "إيل-114-300" هي استهلاك القليل من الوقود، كما أن الطائرة تتسع لـ 52 إلى 64 راكبا. ويمكنها أيضا نقل حمولة تزن 7 أطنان.

وأعلن مدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا ستبدأ تصنيع طائرات "إيل-114-300" في عام 2023.