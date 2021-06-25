روسيا تعمل على إقامة نقاط لتلقيح المهاجرين

قالت أناستاسيا راكوفا، نائبة محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، إن البلاد على موعد مع تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام المقبلة، وإن السلطات الصحية في موسكو ستعمل على تنظيم نقاط تطعيم للمواطنين المهاجرين في الأماكن المناسبة لهم.

وقالت راكوفا في مقابلة على القناة الأولى الروسية: "في الأيام المقبلة، ننتظر تسجيل "سبوتنيك لايت" على المستوى الفيدرالي، لإطلاقه في التداول. سننظم نقاط تطعيم للمهاجرين في أماكن مناسبة لهم".

وبحسب نائبة محافظ موسكو: "بمجرد أن يدخل لقاح سبوتنيك لايت، وهو لقاح مكون من جرعة واحدة، في التداول، فسيتم استلام رمز الاستجابة السريعة بعد الحقن الأول".

الجدير بالذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا، لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات، ويؤخذ من خلال جرعة واحدة.