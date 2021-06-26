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    عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، روسيا 16 أبريل 2021

    عمدة موسكو: جائحة جديدة تضرب العاصمة والتطعيم إجراء لا جدال فيه

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    روسيا
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    بالرغم من الانتصار الكبير الذي حققته روسيا على جائحة "كورونا" الثانية وخصوصا بعد أن بدأت بتطعيم السكان، إلا أن موجة ثالثة شديدة القسوة اجتاحت البلاد بعد تضاعف أعداد الإصابات وخاصة في العاصمة، ما استدعى من سلطات موسكو فرض التطعيم الإلزامي لـ60% من السكان.

    وفي مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين: "الواقع هو أننا في جائحة جديدة بعد انتصارنا على سلالة "ووهان" ولكن السلالة الهندية كانت وباءً مستعرا في موسكو". مشيرًا إلى أنه لولا هذه الطفرة الجديدة، لكانت موسكو قد خرجت بالفعل من الوباء.

    مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
    © Sputnik . Alexey Maishev
    روسيا توصي بتطعيم السياح في حال عدم وجود موانع
    وأضاف: "لقد هزمنا متغير ووهان من فيروس كورونا، تقريبًا لا أحد مريض به، بحد أقصى 5%، ولم تكن هناك مشاكل، وكان معدل الإصابة قد ذهب إلى الصفر".

    وأوضح العمدة، أن 60% من سكان موسكو إما أصيبوا بسلالة "ووهان" أو تم تطعيمهم، وهذا من شأنه أن يخلق مناعة القطيع.

    في الوقت نفسه، أشار سوبيانين إلى "الطبيعة العدوانية" للإصدار الجديد من فيروس "كورونا"، الذي ينتشر الآن في العاصمة.

    وتابع: "هذا الإصدار (يقصد السلالة الهندية)  يتطلب ضعف عدد الأجسام المضادة المتطلبة في سلالة ووهان للحماية منه".

    وبرأي سوبيانين: التدابير الاحترازية هي "حل مؤقت" والتطعيم هو إجراء لا جدال فيه.. يقول العمدة:

    لوقف الوباء، أنت بحاجة إلى شيء واحد فقط، هو لقاح سريع على نطاق واسع، بالطبع، مع مراعاة المتطلبات الصحية، كوضع القناع في وسائل النقل والأماكن العامة روما إلى ذلك.. لكن هذه كلها إجراءات مؤقتة. من أجل حل هذه المشكلة بشكل أساسي، تحتاج إلى التطعيم، أو الذهاب إلى الإغلاق وإغلاق كل شيء.

    كما أشار إلى أن الإذن بزيارة مقهى أو مطعم في موسكو مع اختبار "بي سي آر" سلبي هو حل وسط، فمن الأفضل الحصول على التطعيم، والقدوم إلى المطاعم "عندما يكون لديك حماية"، حسب قوله.

    رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية روس بوتريب نادزور، آنا بوبوفا
    © Sputnik . Alexander Astafiyev
    هيئة حماية المستهلك الروسية: الأعداد تضاعفت ويجب التقيد بالإجراءات
    وسجلت روسيا، اليوم السبت، 21665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، معظمها في موسكو مع 8457 حالة، و619 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 132683.

    في المقابل غادر 14347 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4943986 شخصا، من أصل 5430753.

    وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

    وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

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