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    أبطال الحرب العظمى... القناصة ليودميلا بافليشنكو

    بطلة الحرب العظمى... كيف قتلت "سيدة الموت" 309 فاشيا وكسرت قلب مليونير أمريكي... فيديو

    © Sputnik . Israel Ozersky
    روسيا
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    تجاوز مجد قناصة في إحدى فرق الجيش الأحمر، ليودميلا بافليشنكو، حدود الاتحاد السوفييتي، حيث كانت هذه المرأة الشجاعة معروفة جيدًا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الغرب.

    تعرض قناة "زفيزدا" قصة هذه البطلة، المدافعة عن وطنها... ليودميلا بافليتشينكو، وهي قناصة من فرقة بندقية "تشابايفسكايا" الخامسة والعشرين التابعة للجيش الأحمر لفئة العمال والفلاحين، قتلت 309 من جنود وضباط قوات العدو الفاشي، وأمضت 250 يومًا وليلة في معارك عنيفة وبطولية بالقرب من سيفاستوبول أثناء الحرب الوطنية العظمى بي 1941-1945.

    لقبت بافليشنكو، التي أصبحت أنجح قناصة في تاريخ العالم، بـ"سيدة الموت" من قبل الصحفيين الأمريكيين.

    في الولايات المتحدة، خلال إحدى خطاباتها، نطقت بافليشنكو بعبارة دخلت التاريخ.

    كتبت مغنية أمريكية أغنية على شرفها، وأغدق عليها مليونير من الولايات المتحدة بالمجوهرات.

    تقول سفيتلانا مالينيكوفا، الباحثة في المتحف المركزي للقوات المسلحة الروسية: "بدا الأمر في شيكاغو حيث: قالت بافليشنكو: (أيها السادة، عمري 25 عامًا، لقد قتلت 309 جنديًا وضباطًا ألمانًيا)، "صمت الحشد في البداية، ثم انفجر بالتصفيق".

    وفقًا لمالينيكوفا، فقط خلال كمين واحد كان من الممكن القضاء على حوالي 60 من الفاشيين. ولكن أصيبت بافليشنكو بثلاث جروح وأربع كدمات.

    خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، التقت القناصة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تعرف اللغة الإنجليزية جيدًا، بزوجة الرئيس الأمريكي، إليانور روزفلت، حيث أصبحت السيدة الأولى في أمريكا وأشهر قناصة سوفييتية صديقتين حقيقتين وحملتا هذه الصداقة طوال حياتهما.

    اشتهرت القناصة السوفييتية في الولايات المتحدة لدرجة أن المغنية الأمريكية وودي جوثري كتبت أغنية عنها، وكلماتها:

    "الآنسة بافليشنكو معروفة في جميع أنحاء العالم.روسيا بلدك، والنضال هو اعترافك.
    سيحبك الكوكب كله لفترة طويلة من أجل ثلاثمائة نازي قتلوا بسلاحك".

    لم تكن ليودميلا بافليشنكو قناصة شجاعة فحسب، بل كانت أيضًا فتاة ساحرة وقع في حبها المليونير الأمريكي ويليام باتريك جونسون.

    توضح مالينيكوفا: "المليونير الأمريكي، الذي رآها في إحدى الخطب، بدأ في اضطهادها لاحقًا، وكتب نداءً إلى الحكومة السوفيتية يطلب الإذن بالزواج من مواطنة من الاتحاد السوفييتي وملازم أول في الجيش الأحمر ليودميلا ميخائيلوفنا بافليشنكو".

    وتضيف: أنه حتى إليانور روزفلت بدأت محادثة مع الفتاة حول أحد المعجبين.

    تشرح القصة مالينيكوفا: "قالت إليانور روزفلت: إنه حقًا رجل أعمال، ولديه بالفعل 5 ملايين دولار في حسابه المصرفي، لذلك هذا اقتراح يستحق النظر فيه..."، تجيب ليودميلا بافليشينكو: "لكني لا أحبه، لا المجوهرات باهظة الثمن ولا حسابه المصرفي مثير للإعجاب... فالفتاة السوفييتية تقنعها الشجاعة أكثر".

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