ريابكوف: موسكو تقدمت إلى واشنطن بأكثر من 40 شكوى بشأن هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو قدمت أكثر من أربعين شكوى إلى واشنطن بشأن هجمات إلكترونية على المؤسسات الحكومية والأنظمة الروسية، وطرحت هذا الموضوع في جنيف، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

موسكو-سبوتنيك. وأشار ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أثناء الحديث عن القمة الروسية الأمريكية في جنيف إلى أن الجانب الروسي "ذكر" هجوما إلكترونيا بعينه، "هجوم على المؤسسات الصحية في إقليم فورونيج [جنوب غربي روسيا] باستخدام الإنترنت".

وأضاف ريابكوف: "ولكن في المجموع، تقدمنا أخيرا بأكثر من 40 شكوى إلى الأمريكيين بشأن مواقف محددة لاستخدام الإنترنت لتنفيذ هجمات على المؤسسات الروسية والكيانات القانونية والوكالات الحكومية وما إلى ذلك... يمكن القول إن الأمريكيين لا يردون على شكوانا إطلاقا".

وأشار إلى أن هذا "نهج غير مقبول"، فالولايات المتحدة "تعتقد لسبب ما أنه يجب علينا الرد على جميع مزاعمهم، وهم ببساطة لا يردون على مطالبنا". وشدد نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية "إنهم عن علم لا ينظرون إليهم. هذا موقف ضار ولن يؤدي إلى أي تقدم".

في منتصف شهر يونيو/حزيران، عقدت القمة الروسية الأمريكية في جنيف. وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين بأن الولايات المتحدة أصدرت قائمة من 16 قطاعا "غير مقبول" للهجمات الإلكترونية من كل من روسيا والولايات المتحدة.

أكد السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل وثيقة حول القطاعات التي لا ينبغي أن تتعرض لهجمات إلكترونية، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يقبل الهجمات الإلكترونية.