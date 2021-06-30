بوتين: مؤشرات الغذاء العالمية تصل الآن إلى ذروتها في السنوات العشر الماضية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المؤشرات العالمية التي تعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية هي الآن عند أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، وهذا الاتجاه ينعكس في روسيا.

وقال بوتين عبر "الخط المباشر"، مجيبًا عن سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية: "اليوم، المؤشرات العالمية على المواد الغذائية عند أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية. لسوء الحظ، هذا اتجاه عالمي - ارتفاع أسعار المواد الغذائية. هذا يحدث في كل مكان".

وأشار الرئيس إلى أن روسيا جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن هذا الاتجاه العالمي ينعكس في بلدنا أيضًا.

وأضاف: "هناك أسباب كثيرة - لن أذكرها: طباعة النقود في البلدان المصدرة الرئيسية، وعواقب الوباء، وانخفاض الإنتاج، وتقليل عدد العاملين، وما إلى ذلك".