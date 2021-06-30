بوتين حول سبب لقائه بايدن: الكثير من الأمور تعتمد على الرئيس الأمريكي

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سبب لقائه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلا بأن الكثير من الأمور تعتمد على الرئيس الأمريكي.

وقال بوتين، خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين: "الكثير من الأمور تعتمد على الرئيس الأمريكي. كما ويدرك الشركاء في الولايات المتحدة أن العالم يتغير لكنهم يحاولون الحفاظ على احتكارهم ومن هنا تأتي التهديدات".

وتحدث بوتين عن إنتهاك الولايات المتحدة "للخطوط الحمراء"، قائلا: "لن نتخذ خطوات من شأنها إلحاق الضرر بنا".

كما وأعرب بوتين عن أمله بعودة العلاقات الروسية الأمريكية إلى طبيعتها.

وأشار بوتين الى أن العلماء والمحللين المحترمين في الولايات المتحدة يقدمون توصيات لقيادتهم السياسية ويشرحون له أن فترة العالم أحادي القطب قد انتهت. في رأيهم، من الضروري الانطلاق من حقيقة أن العالم يتغير بسرعة.

وأشار بوتين الى أن الكثير من الأمور تعتمد الكثير على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن النظام السياسي في هذا البلد له ضوابطه وتوازناته.

هذا وألتقى الرئيسان الروسي والأمريكي في 16 يونيو، في جنيف، لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

وجرت مباحثات القمة الروسية الأمريكية في فيلا "لا غرانج" بجنيف، واستغرقت قرابة خمس ساعات، فيما أفاد الكرملين بأن إجراءات غير مسبوقة اتخذت لضمان الأمن والسلامة، على خلفية جائحة "كورونا".