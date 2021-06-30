لافروف يرد على صحفي تركي بطريقة مازحة..فيديو

رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بطريقة مازحة، على صحفي طلب منه الوقوف بمكان مختلف، خلال جلسة تصوير جمعته مع وزير الخارجية التركي.

فخلال لقاء جمع لافروف بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، وخلال جلسة تصوير مشتركة للوزيرين أمام أعلام بلادهما، طلب أحد الصحفيين الأتراك من الوزير الروسي الوقوف في مكان آخر.

ليرد لافروف بطريقة مازحة قائلا: "أنتم ترون ما ترونه، لا تخبرونا ما يجب أن نفعله".

ليسود بعدها جو من الضحك بين أعضاء الوفدين، ليردف تشاويش أوغلو، قائلا: " أعجبتني النكتة".