بوتين يعين بانكوف ممثلا له في البرلمان عند التصديق على اتفاقية القاعدة الروسية في السودان

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، ممثلا له في مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية الروسيين للتصديق على الاتفاقية مع السودان، بشأن إنشاء مركز دعم بحري على البحر الأحمر.

موسكو - سبوتنيك. وجاء بالوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تعيين وزير الدولة، نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي ألكساندروفيتش بانكوف، ممثلاً رسمياً لرئيس روسيا الاتحادية عند النظر من قبل مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية الروسيين، في مسالة التصديق على الاتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية على أراضي جمهورية السودان، الموقع في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019 وفي موسكو يوم 1 ديسمبر 2020".

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجستي في السودان لمدة 25 عاما.

ووفقا لاتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020؛ لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.

يذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في السودان.

وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة "سبوتنيك" أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم، وليس قاعدة عسكرية كاملة.