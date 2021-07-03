بوتين يوافق على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا، بحسب مرسوم نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وجاء في نص المرسوم: "أوافق على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا الاتحادية المرفقة".

ويشار إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.

واستراتيجية الأمن الوطني الروسي هي وثيقة تخطيط استراتيجي أساسية تحدد المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية لروسيا، والأهداف والغايات والتدابير في مجال السياسة الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة لروسيا على المدى الطويل.

وتمت الموافقة على النسخة الجديدة من الاستراتيجية في نهاية مايو/أيار من هذا العام من قبل مجلس الأمن الروسي.

وفي الإصدار الجديد من الاستراتيجية، أعطيت الأولوية القصوى لحماية شعب روسيا، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الثقة والأمن في المجال الدولي.

وفي الوقت نفسه، أكدت على شرعية اعتماد تدابير لمواجهة المخاطر التي تشكل تهديدا لسيادة روسيا وسلامة أراضيها.

ومن أجل ضمان الأمن الاقتصادي، تحدد الاستراتيجية المهام التي تهدف إلى زيادة قدرة روسيا التنافسية لمواجهة آثار التهديدات الخارجية والداخلية، وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي بمعدلات أعلى من المعدلات العالمية وغيرها من الأمور.