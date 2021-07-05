مصدر: تأجيل إطلاق معمل "ناؤوكا" الفضائي الروسي إلى المحطة الفضائية الدولية إلى 21 يوليو

أفاد مصدر خاص بوكالة "سبوتنيك" في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية، اليوم الإثنين، بتأجيل إطلاق معمل "ناؤوكا" الفضائي الروسي متعدد المهام إلى المحطة الفضائية الدولية إلى يوم 21 تموز/يوليو الحالي، والتحامه بهذه المحطة يوم 29 تموز/يوليو.

موسكو-سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال المصدر للوكالة: "من المخطط أن يجري إطلاق المعمل يوم 21 تموز/يوليو الحالي والتحامه بالمحطة يوم 29 حزيران/يوليو."

يذكر أنه كان من المخطط أن يجري إطلاق الصاروخ الناقل من نوع "البروتون-إم" من ميدان بايكونور للإطلاقات الفضائية يوم 15 تموز/يوليو.

إلا أن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية أفاد في 1 تموز/يوليو، بظهور خلل تم العثور عليه في المعمل خلال تحضيره للإطلاق في ميدان بايكونور المذكور، ولذلك تمت إعادته إلى وحدة التركيب والاختبار للقضاء على هذه المشكلة.