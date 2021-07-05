ريابكوف: واشنطن تبحث عن ذريعة لفرض عقوبات على روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستبحث عن ذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بالرغم من إدراك من يصوغون التوصيات للإدارة في واشنطن لعدم جدوى تلك السياسة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "إنهم لا يستطيعون التخلي عنها [سياسة العقوبات]، على الرغم من إدراكهم لعدم جدواها. سوف يبحثون عن الأسباب وأي ذريعة للقيام بشيء آخر من هذا القبيل".

وأضاف بقوله: "عدم جدوى هذه السياسة وانعدام معناها يتضح بشكل متزايد حتى بالنسبة لأولئك الذين يصوغون التوصيات بشأن المسار الرسمي في الاتجاه الروسي الذي يجب أن تتبعه الإدارة في واشنطن".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين على علم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة ضد روسيا ويدرس الخيارات.

هذا وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، أن التصريحات بشأن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا لا تعمل على خلق مناخ إيجابي في العلاقات بين البلدين.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعد "حزمة جديدة من العقوبات" بسبب الوضع المرتبط مع المعارض والمدون الروسي، أليكسي نافالني. بالإضافة إلى ذلك، حسب قوله، ستستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الشركات الروسية التي تقوم ببناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".