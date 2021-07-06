روسيا تختبر نظام إنزال للكلاب

أعلن أليكسي كوزين، كبير مصممي أنظمة المظلات في شركة "تيخنوديناميكا" (جزء من "روستيخ")، للصحفيين إن الشركة تتوقع أن يخضع نظام المظلة لإنزال الكلاب للاختبارات الحكومية بحلول نهاية عام 2021.

وقال كوزين: "تم تصميم نظام المظلة الخاص بالكلاب لتوسيع القدرات الفنية لاستخدام أنظمة المظلات ذات الأغراض الخاصة... نخطط هذا العام لإكمال الاختبارات في مركز اختبار الطيران التابع لوزارة الدفاع".

وأوضح أنه يتم إنشاء مثل هذا النظام في روسيا لأول مرة، وقد تم تطوير وثائق تصميم العمل، وتم إجراء الاختبارات الأولية. وفقًا له، تم تطوير نظام المظلة للكلاب كمعدات إضافية لمعدات المظلات من الجيل الجديد للإنزال من ارتفاعات عالية، والذي استمر إنشاؤه منذ ثلاث إلى أربع سنوات وسيكتمل قريبًا.

وأضاف كبير المصممين أنه إذا اكتملت اختبارات الحكومة هذا العام، فسيتم قبول النظام في وزارة الدفاع في عام 2022، ومن ثم يمكن بدء إنتاجه التسلسلي. ووفقًا له، فإن مركز اختبار الطيران التابع لوزارة الدفاع الآن عليه ضغط كبير، ويتم تقديم معدات جديدة للاختبار كل عام. يأمل كوزين ألا يهتم فقط الجيش، ولكن أيضًا وكالات إنفاذ القانون الأخرى، ولا سيما وزارة حالات الطوارئ، بنظام إنزال الكلاب.