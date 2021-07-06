الطوارئ: طائرة الركاب "آن-26" سقطت في البحر

حددت هيئة الإنقاذ مكان تحطم طائرة الركاب من طراز "آن-26" في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، حسبما صرح الناطق باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".