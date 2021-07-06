الخارجية الروسية: هناك فرصة لتسوية العلاقات مع واشنطن وتفويتها أمر لا يغتفر

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه هناك فرصة لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون أمر لا يغتفر تضيع ذلك.

وأضاف الوزير أن الجانب الروسي بدأ العمل على ذلك مباشرة فور الإنتهاء من قمة جنيف.

وقال الوزير في مقابلة مع مجلة "ميجدانارودني جيزن": "يوجد فرصة كبيرة، أكثر مما اعتقد الكثيرون قبل القمة، وسيكون أمر لا يغتفر إذا تم تفويت هذه الفرصة".

مضيفا بأن الجانب الروسي، فور عودته إلى موسكو، بدأ بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

وأوضح ريابكوف: "نقلنا سريعا إلى الأمريكيين مقترحاتنا حول كيفية تنظيم حوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي، دون توقف، وبدأنا مناقشة الأمن السيبراني، وكانت هناك مناقشات تجارية حول العلاقات الثنائية".