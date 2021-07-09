السلطات الأمنية الروسية تعتقل عنصرا تابعا لـ"داعش" كان يخطط لهجوم إرهابي في موسكو

كشفت لجنة التحقيقات الروسية، صباح اليوم الجمعة، أنها نجحت باعتقال عنصر يتبع لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في العاصمة موسكو.

وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، التي قالت إنه "تم اعتقال أحد عناصر داعش كان بصدد القيام بعمليات إرهابية في موسكو".

وأضافت قائلة إن "الموقوف البالغ 21 من العمر وهو مواطن إحدى الدول المجاورة وانضم من تلقاء نفسه إلى التنظيم الإرهابي".

وتابعت قائلة: "حصل الإرهابي على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة، لكن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالية الروسية".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية اعتقال المتهم واعترافه بأنه كان يخطط لتنفيذ الهجوم.