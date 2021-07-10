روسيا... حاكم تشيليابينسك يطمئن السكان حول وضع حرائق الغابات

اشتعلت النيران في عشرات المنازل والبيوت الريفية في قريتي دزابيك وزاباسوي في منطقة تشيليابينسك الروسية، يوم أمس الجمعة، دون أن تخلف أية ضحايا بين السكان.

قالت نائبة وزير الطوارئ في روسيا الاتحادية، إيليا دينيسوف: "إنها ستنسق عمل المجموعة للقضاء على الحرائق في منطقة تشيليابينسك".

وفي وقت سابق، أفيد أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات في ثلاث مناطق في منطقة تشيليابينسك حوالي 14 ألف هكتار.

وأفادت السلطات الإقليمية أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد خطر على السكنات والناس، وقد تمّ إجلاء 179 شخصا من المنطقة المتضررة وأنه تم تجميع القوات والوسائل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الذي زاد بشكل كبير، من صبيحة اليوم السبت، بما في ذلك ثلاث وحدات من الطائرات، حيث تلقى المياه بواسطة طائرات الهليكوبتر "إيل-76" و"بي- 200" و"مي-8".

وقال رئيس المنطقة: "اليوم مساحة الحرائق أصغر بكثير. إذا كان الاحتراق النشط أمس 4.7 ألف هكتار، فهو اليوم 20 هكتارا". ووفقا له، فإن تحسن حالة الحريق يرجع إلى حقيقة أن الريح التي تنشر اللهب خمدت.

تم جذب ثلاثة قطارات لمكافحة الحرائق من سكة الحديد جنوب الأورال، و142 قطعة من المعدات، بما في ذلك أربع طائرات، كما شارك 632 شخصًا لإطفاء الحرائق.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار يوم غد الأحد، في جنوب المنطقة بما في ذلك منطقة كارتالينسكي، حسب ما أعلنت عنه السلطات المحلية.

وسيحصل جميع الضحايا الذين يعيشون في قريتي دزابيك وزاباسنوي على مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة 10 آلاف روبل لتلبية الاحتياجات العاجلة.

أما فيما يتعلق بفقدان الممتلكات، فعن طريق الضندوق الاحتياطي للمنطقة، سيتم أيضا دفع مدفوعات لمرة واحدة، في حالة الخسارة الكاملة ما قيمته 100 ألف روبل، وفي حالة الخسارة الجزئية يتم دفع ما قيمته 50 ألف روبل.