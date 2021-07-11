مسؤول روسي: انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي وربما يتم استئناف المفاوضات خلال 10 أيام

قال ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، إن المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي بين قوى غربية كبرى وإيران قد يتم استئنافها مجددا في غضون 10 أيام وربما أكثر من ذلك.

موسكو - سبوتنيك. كما أوضح أوليانوف أنه يمكن رفع العقوبات وبينها النفطية عن طهران بحلول أغسطس/ آب وذلك حال التوصل إلى اتفاق.

وصرح أوليانوف لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "نعتقد أنه كلما كان استئناف المحادثات أسرع كلما كان أفضل. لن يحدث ذلك قبل 10 أيام، وربما أبعد من ذلك"، مضيفا أن: "الوضع الداخلي في إيران يمكنه التأثير على الموقف".

وأوضح أيضا أنه: "تم إنجاز ما نسبته 90% فيما يخص إحياء الاتفاق النووي، مع تبقي بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة".

كما أشار إلى أن العقوبات سترفع عن إيران وبينها المتعلقة بالنفط بحلول أغسطس، بمجرد التوصل لاتفاق حول إحياء الاتفاق النووي.

ولفت الدبلوماسي الروسي أيضا إلى أن خطط إيران لانتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي.