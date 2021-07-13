كيريل ديمترييف يتوقع موعد الاعتماد العالمي والأوروربي للقاح "سبوتنيك V"

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يتوقع اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في فصل الخريف، مشيرا إلى وجود مباحثات مثمرة مع وكالة الأدوية الأوروبية حول هذا الموضوع.

وقال ديمترييف عبر أثير قناة "إنديا توداي": "نتوقع أن تقوم منظمة الصحة العالمية باعتماد اللقاح في فصل الخريف، ربما في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر لكن مرة أخرى كل هذا يتوقف عليهم".

وأشار ديمترييف إلى أن جميع العمليات الضرورية المتعلقة بتفتيش منظمة الصحة العالمية جارية في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد ديمترييف إلى أن روسيا تجري حوارا مثمرا مع وكالة الأدوية الأوربية حول اللقاح الروسي، مشيرا إلى أن الحوار مثمر وينتظر الموافقة على اللقاح في الخريف.

تم تسجيل "سبوتنيك V" في 67 دولة، وتُظهر بيانات الجهات التنظيمية في هذه البلدان، أن "سبوتنيك V" هو أحد أكثر اللقاحات أمانًا وفعالية ضد فيروس كورونا.