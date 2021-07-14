الخطة الروسية في كبح كورونا تجني ثمارها... والإصابات تتراجع

بعد أن اقتربت روسيا من مناعة القطيع ووصلت إلى حدود الـ 8000 إصابة يوميا، عادت موجة شديدة وقاسية وصلت فيها الإصابات إلى 25000 قبل أن تعود اليوم للتراجع مجددا.

اعتمدت موسكو خطة رمز الاستجابة السريع في بعض المؤسسات والقطاعات لتلقيح 60% من الفئات السكانية في العاصمة الروسية التي كانت تسجل أكثر من ثلث إصابات روسيا كليا.

وأكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أكثر من 80 ألف مواطن روسي يتم تلقيحهم يوميا في موسكو، وتم فتح عدة مراكز للتلقيح منها الأكبر في العالم في مركز "لوجنيكي" الرياضي، كما صرّح عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قبل عدة أيام، بأن العاصمة تجاوزت ذروة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأن الوضع بدأ يستقر.

مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، قال في بيانه اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 23 ألف و827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 2552 حالة إصابة دون أعراض (وهو ما يمثل 10.7 % من أعداد المصابين)".

وهو ما يعني هبوط الأعداد إلى قرابة ألف حالة عن يوم أمس و1500 عن قبل أمس.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بـ 3966 حالة، تلتها ضواحي موسكو بـ 2469 إصابة، ثم مدينة سانت بطرسبرغ بـ 1942 إصابة.

يذكر وأن موسكو اقتربت من الـ8000 إصابة في الأيام الماضية.

كما أشار البيان إلى تسجيل ارتفاع في أعداد الوفيات مقارنة بيوم أمس، حيث سجلت البلاد 786 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 780 حالة يوم أمس، ليبلغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة في البلاد 145 ألفا 278 حالة.

سجلت العاصمة موسكو، 109 حالة وفاة، و102 في مدينة سانت بطرسبرغ، و29 في منطقة نيجني نوفغورود.

فيما نوه البيان إلى تعافي 21 ألفا و269 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منهم 7519 شخصاً في العاصمة موسكو، 1896 في مدينة سانت بطرسبرغ، و1787 في ضواحي موسكو، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 5 ملايين و257 ألفا و483 شخصا.

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تدرج روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي المرتبة الخامسة، حسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت روسيا أكثر اللقاحات العالمية أمانا ضد كورونا وهو "سبوتنيك V"، بالإضافة إلى 3 لقاحات أخرى أثبتت فعاليتها أيضا.