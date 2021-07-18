ابنة وزير الدفاع الروسي تنشر مشاهد نادرة من إجازة والدها في الطبيعة... فيديو وصور

نشرت ابنة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، صورا ومقطع فيديو نادرة من إجازة والدها في جمهورية توفا الروسية.

نشرت إكسينيا شويغو، على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" صورا ومقطع فيديو خلال فترة إجازة والدها.

وأرفقت إكسينيا، المنشور بتعليق جاء فيه "عندما يكون الجو حارا وخانقا في موسكو، فإنك تريد دائما العودة إلى المنزل. هل أعجبتكم الطبيعة؟".

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وظهر الوزير وهو يمتطي الحصان عابرا مجرى مائيا.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشويغو، عادة ما يقضيان إجازتهما وسط الطبيعة حيث زارا غابات التايغا في سيبريا هذا العام.

وأطلع شويغو الرئيس على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.