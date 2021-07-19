الكرملين لم يعلق على أنباء حول اقتراح بوتين لبايدن استعمال القواعد الروسية في طاجيكستان

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي بحث مع نظيره الأمريكي خلال قمة جنيف مسألة عدم الاستقرار في أفغانستان، لكنه لم ينف ولم يؤكد المعلومات التي تفيد بأن فلاديمير بوتين اقترح، خلال القمة، على جو بايدن استعمال القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقيرغيزستان للسيطرة على الوضع في أفغانستان.

وعلّق بيسكوف على المعلومات بأن "موضوع أفغانستان وموضوع انسحاب القوات الأمريكية وموضوع عدم الاستقرار المتزايد في هذا البلد تم التطرق إليه بالفعل خلال قمة جنيف".

وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان هناك الاقتراح نفسه، أجاب السكرتير الصحفي للرئيس أنه "لا يمكنه التأكيد أو النفي".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان، أربع ساعات ونصف الساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".