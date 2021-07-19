بوتين يعزي ملك بلجيكا بضحايا الفيضانات

قدّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه الحارة للملك البلجيكي، لويس فيليب ليوبولد ماري، بضحايا الفيضانات التي حدثت جنوبي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

ونشر موقع الكرملين على الإنترنت نص البرقية التي أرسلها الرئيس بوتين إلى الملك فيليب، والتي جاء فيها: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا أخلص التعازي بعد العواقب المأساوية للفيضانات في المناطق الجنوبية والشرقية من بلدكم".

وأضاف بوتين في برقيته: "تشارك روسيا حزن أولئك الذين فقدوا أحبائهم نتيجة هذه الكارثة الطبيعية، والأمل من أجل الشفاء العاجل لجميع المتضررين".

أعلن رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، يوم الجمعة الماضي، أن الثلاثاء 20 يوليو/تموز سيكون يوم حداد وطني، بسبب عدد الضحايا الكبير جرّاء الفيضانات غير المسبوقة.

وكتب دي كرو على "تويتر": "الثلاثاء 20 يوليو سيكون يوم حداد وطني. إنها لحظة لنتذكر الخسائر الكبيرة في الأرواح، وللتضامن والشعور بالوحدة بين السكان".

وبحسب وزارة الشؤون الداخلية للمملكة، ضرب بلجيكا أقوى فيضان منذ 100 عام، ولقي 36 شخصًا مصرعهم، وفُقد 127 آخرون.

واستمرت الفيضانات في المناطق الجنوبية لبلجيكا في الفترة من 14 إلى 16 يوليو بسبب هطول أمطار غزيرة جدا.