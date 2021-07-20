الخارجية الروسية: "طالبان" مستعدة لتسوية سياسية في أفغانستان و"سئمت الحرب"

اعتبر زامير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان، أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) مستعدة لتسوية سياسية في أفغانستان، مشيرا إلى أن قيادة الحركة "سئمت الحرب".

وقال كابولوف: "في الواقع، لقد تغيرت طالبان أيضا مع تغير هذا العالم وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا، القسم الكبير من قيادتها سئم الحرب ويدرك ضرورة البحث عن طرق سياسية للخروج من المأزق الحالي".

ولفت كابولوف إلى أن الحديث عن انهيار حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، سابق لأوانه، قائلا: "إذا صح التعبير، هو إعادة صياغة للتوازن العسكري السياسي، وليس انهيار النظام بأكمله".

وأضاف أن "طالبان ليست في وضع يسمح لها بعد بالسيطرة على المراكز الإدارية الكبيرة للمحافظات، على الرغم من أنني لا أستبعد ذلك في المستقبل، في المستقبل القريب جدًا، سيكونون قادرين على السيطرة على مركزين أو ثلاثة مراكز إدارية".

وتابع كابولوف: "ننطلق من مفهوم أن جميع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الذين شاركوا في هذه العملية الأفغانية الفاشلة يتحملون أيضًا مسؤولية متساوية الى جانبها، وهنا الحديث عن المسؤولية المالية والاقتصادية، وعليهم جميعا تقديم المساعدة لأفغانستان من أجل إعادة تأهيلها الاجتماعي والاقتصادي".