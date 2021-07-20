الولايات المتحدة تستورد محركات صواريخ روسية جديدة من طراز "آر- دي 181"

قال فلاديمير أوستيمنكو، رئيس الخدمة الصحفية في شركة "روسكوزموس" الروسية الرائدة في مجال الفضاء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية قررت شراء مجموعة من محركات الصواريخ "RD-181M" الجديدة من روسيا.

وقال أوستيمنكو: "وافقت الحكومة الأمريكية على إبرام عقد بين"NPO Energomash" وهي جزء من شركة "روسكوزموس" الحكومية والشركة الأمريكية "Orbital Science LLS". وهذا يعني أنه ستكون هناك شحنات جديدة من المحركات وإطلاق جديد لصواريخ أمريكية بمحركات روسية".

وأضاف: "هذه الاتفاقية ليست إلا مجرد تأكيد على العمل الممتاز لمصممينا ومهندسينا الذين يصنعون منتجات ذات جودة ممتازة يرغب الأمريكيون في شرائها على الرغم من كل القيود. ونأمل عن طريق هذه الاتفاقية في تطبيع محتمل للعلاقات، حيث تلعب الأعمال والكفاءة دورًا أهم من القرارات اللحظية التي لا علاقة لها بملاحة الفضاء".

في وقت سابق، سمحت الحكومة الروسية لشركة "روسكوزموس" بالتفاوض بشأن تسليم محركات "RD-181M" إلى الولايات المتحدة.