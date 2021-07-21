الخارجية الروسية: سنواجه الضغط الأمريكي الممنهج بحزم

ترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجموعة أعضاء من وزارته، لبحث العلاقات الروسية الأمريكية.

وجاء في بيان الخارجية على الإنترنت: "خلال المناقشة، لوحظ أنه من خلال خطأ واشنطن، الذي أدى إلى تفاقم غير مسبوق بين دولتينا، مع السنوات الأخيرة، اقتربت العلاقات الثنائية من خط المواجهة الخطير".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا تتعرض لضغوط ممنهجة تدفع الولايات المتحدة حلفاءها إليها، مشيرة إلى أن روسيا "ستتصدى بحزم وفي سياق الدفاع عن المصالح المشروعة لروسيا لمثل هذا النهج الذي تنتهجه واشنطن، وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ".

ونوهت إلى أنه: "على الرغم من التطورات السلبية، فقد أتاحت القمة في جنيف فرصة لاستعادة الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة".

في الوقت نفسه، يلاحظ أن هذا التفاعل لا يمكن أن يكون ناجحًا إلا إذا تم مراعاة مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في تعليق أمس الثلاثاء، على رد فعل واشنطن على اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي، أن الولايات المتحدة بالذات انتهكت مبدأ التكافؤ، وهو ما دفع روسيا لاتخاذ تدابير للحفاظ على هذا التكافؤ بشكل مضمون، مشيرا إلى أن التصاميم الروسية الجديدة، في مجال الأسلحة فرط الصوتية، يمكن أن تنتهك التكافؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي.