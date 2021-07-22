مدير "روس أوبورون إكسبورت": روسيا توقفت تقريبا عن بيع الأسلحة مقابل الدولار

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخيف، اليوم الخميس، أن حصة عقود تصدير الأسلحة الروسية المدفوعة بالدولار تقترب من مؤشر "الصفر".

موسكو - سبوتنيك. وقال ميخييف لوكالة "سبوتنيك": "معظم عقود روس أبورون إكسبورت يتم إبرامها حاليا بالروبل أو بالعملات الوطنية للدول الشريكة، وحصة [العقود] بالدولارات تتجه نحو الصفر بالإضافة إلى ذلك، نستخدم بنشاط آليات التسليم طويلة الأجل وأدوات التجارة المضادة".

وأضاف ميخييف، أن "روس أبورون إكسبورت استفادت من فعاليات "ماكس-2021" بأقصى حد حيث وقعت 13 عقد تصدير على هامش صالة العرض لتوريد منتجات عسكرية روسية تزيد قيمتها عن مليار يورو".

وأشار إلى أن محفظة طلبات الشركة وخطط الإنتاج الخاصة بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي بعد نتائج "ماكس 2021" تضمنت طائرات "سو-30" وطائرات هليكوبتر "مي "35 و"مي17بي5"، إضافة إلى "رادار- غي أي" و منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا"، وكذلك أسلحة الطيران الحديثة، وعدد من عينات المعدات المدرعة والسيارات.

وأوضح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن التخلي عن الدولار واتباع النهج المرن مع عملاء الأسلحة هما الإجراءان المضادان الأساسيان لروسيا ضد عقوبات الغرب.

يشار إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت استقرارا في حجم صادرات الأسلحة الروسية، بنحو 15 مليار دولار سنويا، وحقيبة الحجوزات، حوالي 50 مليار دولار، وهذه المؤشرات عززت موقع روسيا لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين موردي الأسلحة في العالم. إلا أنه في الوقت نفسه، ما يلفت الانتباه الفجوة البسيطة بين المركزين الأول والثاني، ففي عام 2020، صدرت واشنطن أسلحة بقيمة تزيد عن 175 مليار دولار.

وانطلقت، الثلاثاء الماضي، وسط مشاركة دولية واسعة، فعاليات المعرض الجوي "ماكس - 2021"، بنسخته الخامسة عشرة؛ وتستمر حتى 25 تموز/ يوليو الجاري.