محادثات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف يوم 28 يوليو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان محادثات الاستقرار الاستراتيجي في جنيف يوم الـ 28 من شهر تموز/يوليو الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في تطوير للاتفاقات التي تم التوصل إليها في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستعقد في جنيف في الـ 28 من تموز/يوليو، جولة جديدة من الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي".

وأشار البيان إلى أن "نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيرأس الوفد الروسي، بينما سترأس النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان الوفد الأمريكي".

وأضاف البيان: "وستتم مناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه، فضلا عن آفاق الحد من التسلح".

وعقد رئيسا روسيا وأمريكا، فلاديمير بوتين، وجو بايدن، اجتماعهما الأول، في جنيف بتاريخ 16 يونيو/حزيران.

وأكد الزعيمان، في بيان مشترك، أن الطرفين الروسي والأمريكي يعتزمان إطلاق حوار ثنائي شامل، حول الاستقرار الاستراتيجي، وأوضحا أنه سيكون موضوعيًا وحيويًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم روسيا والولايات المتحدة بدء مشاورات حول الأمن السيبراني، وتبادل السجناء، وتحديد السلاح.