توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الطاقة النووية "روساتوم" الروسية وشركة موانئ دبي

وقعت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" وشركة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية في دبي اتفاقية لتوحيد الجهود في تطوير طريق شحن حاويات تجريبي بين شمال غربي أوروبا وشرق آسيا عبر القطب الشمالي.

جاء ذلك في إطار يوم القطب الشمالي الذي أقيم في سان بطرسبورغ، وحضر توقيع الوثيقة المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

تعتقد الشركات أن التعاون المشترك سيسمح للسوق بتجربة مسار إضافي لنقل البضائع، مما سيزيد من استقرار بورصة السلع الأوروبية الآسيوية والتجارة العالمية بشكل عام، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لشركة "روساتوم".

وقال ليكاتشيف: "إن تشكيل بنية تحتية مستدامة للنقل في القطب الشمالي يفتح فرصًا جديدة لتطوير النقل العابر في "أوراسيا"، الذي يمكن تنفيذه في الوقت الأمثل ويساعد في تقليل التأثير على البيئة بسبب استخدام الطرق الحديثة منخفضة الانبعاثات".

وتعليقًا على الحدث، قال سلطان أحمد بن سليم: "بصفتها مزودًا رائدًا لخدمات النقل الرقمية المتكاملة والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، تدعم موانئ دبي العالمية جهود روسيا لتنويع التدفقات التجارية بين آسيا وأوروبا. يفتح ممر العبور الشمالي آفاقًا لتقليل وقت العبور بين الشرق والغرب. لقد التزمت موانئ دبي العالمية بالفعل باستثمار ملياري دولار بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وسنواصل العمل مع شركائنا في روسيا لإيجاد حلول من شأنها تمكين ممر العبور الشمالي من التطور بطريقة مستدامة."

لتطوير التعاون بين الشركتين، تم أيضًا توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لتنفيذ مشروع عبور تجريبي من خلال طريق البحر الشمالي "NSR".