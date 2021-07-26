تلامذة يؤدون رقصة ترويجية على قمة بركان كامتشاتكا (فيديو)

أقام ناشطون تابعون لجمعية أطفال روسية برقصة ترويجية على قمة البركان في منطقة "كامشتكا" الروسية. من إقليم كامتشاتكا إلى بركان جوريلي وعقدوا حشودًا سريعة هناك كجزء من مشروع اكتشف كامتشاتكا. جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية. حضر الحدث 26 شخصًا من الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم.

ونشر المقطع المصور للرقصة الترويجية على الموقع الإلكتروني للحكومة الإقليمية حيث شارك فيه نحو 26 طالبا مع أهاليهم ومعلميهم.

وقال رئيس الجمعية فيكتور سيمشوجوف في كامتشاتكا بهذا الصدد: ""استغرق الصعود أكثر من ساعتين وتم رفع علم الجمعية وكان الضباب يلف المكان والرياح قوية وبالرغم من ذلك استطاع الفريق من تأدية الرقصة بشكل احترافي.

كما تناول المشاركون في الرقصة الغداء على قمة البركان وبعد ذلك قاموا بزيارة شلال سبوكويني وذهبوا للسباحة في ينابيع فيركنبراتونسكي الحرارية.