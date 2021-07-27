روسيا تزيد إنتاج طائرات الهليكوبتر

وذكر رئيس الشركة التي تدير صناعة طائرات المروحيات في روسيا، أندري بوغينسكي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن الشركة ستسلم 190 مروحية عسكرية ومدنية إلى طالبيها في روسيا وفي الخارج خلال عام 2021 بزيادة قدرها 20 مروحية عن العام الماضي.

وأنتجت روسيا 170 مروحية منها 95 مروحية عسكرية في عام 2020.

ويجب أن تنتج روسيا حوالي 190 مروحية في عام 2021 منها حوالي 50 مروحية عسكرية للاستخدام في داخل روسيا وحوالي 55 مروحية عسكرية للاستخدام في الخارج و85 مروحية للاستخدام السلمي في روسيا وفي الخارج.

وتضم شركة روسيا للمروحيات 5 مصانع لإنتاج المروحيات ومكتبي تصميم ومصانع لإنتاج المواد التي تدخل في صناعة المروحيات ومصانع لإصلاح المروحيات، وشركة خدمات ما بعد البيع.