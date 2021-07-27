الكرملين يرفض فكرة إبرام صفقة مع تركيا بشأن شبه جزيرة القرم

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على فكرة البروفيسور، مالتيب حسن أونال، لإبرام صفقة مع تركيا في شبه جزيرة القرم.

قال بيسكوف، في تعليقه على فكرة الأستاذ التركي، بأن أنقرة يمكن أن تعترف بشبه جزيرة القرم مقابل الاعتراف بشمال قبرص: "إن المناطق الروسية لا يمكن ولن تكون أبدًا موضوع أي صفقات".

وأضاف: "أولاً، من غير المحتمل أن يتمكن أستاذ محترم من تركيا من تجسيد وجهة النظر الرسمية لأنقرة. وثانيًا، بالطبع، لا يمكن للمناطق الروسية أن تكون ولن تكون موضوعًا لأي مفاوضات. هذا أمر غير وارد".

وأعرب الأستاذ الجامعي التركي أونال عن رأي مفاده، أن روسيا وتركيا ستكونان قادرتين على الاتفاق على وضع شبه جزيرة القرم إذا اعترفت موسكو بجمهورية شمال قبرص التركية كدولة مستقلة.