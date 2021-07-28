طائرات "إيل-114" الجديدة تتجه إلى شرق روسيا

وقالت شركة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا في بيان لها إن شركة "إيليوشين" يجب أن تبدأ بتسليم 19 طائرة ركاب من طراز "إيل-114-300" إلى الشركة الحكومية الروسية لتأجير الطائرات وشركة طيران "أفرورا" في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أفرورا" تقدم خدمات النقل الجوي إلى سكان الشرق الروسي.

وطائرة "إيل-114-300" طائرة جديدة خرجت إلى حيز الوجود أخيرا ويخضع نموذجها التجريبي الأول للاختبارات بينما يجري تجميع النماذج العملية في مصنع يقع في مدينة لوخوفيتسي القريبة من العاصمة الروسية موسكو. ويستطيع هذا المصنع إنتاج 12 طائرة من طراز "إيل-114-300" في السنة في الوقت الراهن حسب المدير التنفيذي لشركة "إيليوشين"، سيرغي ياركوفوي.

وتتطلع الشركة إلى زيادة إنتاج هذه الطائرات التي يمكن أن يبلغ الطلب المحلي عليها 150 طائرة حسب تقديرات المدير التنفيذي لشركة "إيليوشين".

وتم عرض طائرة "إيل-114-300" للجمهور لأول مرة خلال معرض "ماكس 2021" الذي أقيم في مدينة جوكوفسك في ريف موسكو في الفترة 20 – 25 يوليو/ تموز.