مستشار أردوغان: تزويد تركيا لأوكرانيا بطائرات مسيرة لن يؤثر سلبا على العلاقات بين أنقرة وموسكو

كشف مستشار الرئيس التركي، مجاهد كوتشوك يلماز، أن توريد تركيا طائرات مسيّرة لأوكرانيا لن يؤثر سلبا على العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل علاقاتها مع بلدان مختلفة وفق احتياجاتها ومصالحها.

قازان- سبوتنيك. وقال كوتشوك يلماز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "عندما تبني تركيا علاقات مع بلد معين، فإن الهدف من ذلك لا يعني إثارة المشاكل في علاقتها مع بلد آخر، فهي قادرة على إدارة علاقات متعددة الأبعاد والاتجاهات مع بلدان مختلفة في آن معا".

وأكد أن "بلاده ستواصل إقامة العلاقات مع بلدان مختلفة وفق احتياجاتها ومصالحها، لذا لا داعي لقلق أصدقائنا وحلفائنا والدول المتعاونة معنا".

يٌذكر أن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، كان قد بحث مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، تكثيف التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، بما قد يساعد على تطبيق معايير الناتو في القوات البحرية الأوكرانية ورفع قدراتها القتالية وتطابقها مع معايير الدول الأعضاء في الناتو في البحر الأسود والتنسيق فيما بينها.