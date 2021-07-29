الطيران الروسي يكثف نشاطه عند حدود أمريكا

أشار خبير روسي إلى أن ما أعلنه جنرال سلاح الجو الأمريكي يدل على تكثيف الطيران العسكري الروسي نشاطه عند حدود أمريكا.

وكان الجنرال كلينتون هاينوت، نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، قد أعلن اعتراض الطيران الأمريكي عددا قياسيا من الطائرات العسكرية الروسية عند حدود ألاسكا في عام 2020.

وقال الخبير إيغور كوروتشينكو في حديثه لـ"سبوتنيك" إن ما أعلنه الجنرال الأمريكي إن دل على شيء فإنما يدل على تكثيف الطيران الاستراتيجي الروسي نشاطه في المنطقة.

وأشار إلى أن الطائرات القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-160" و"تو-95إم إس" تقوم بالمزيد من الرحلات في سماء الأركتيكا وفقا لخطة التدريب والتطوير.

وتحلق الطائرات الروسية أثناء قيامها بالرحلات التدريبية قرب أجواء الولايات المتحدة، لذا من الطبيعي أن تنطلق المقاتلات الأمريكية نحوها.

ونوه الخبير إلى أن تسجيل الطيران الأمريكي رقما قياسيا أثناء القيام بالرحلات الاعتراضية يدل على وصول نشاط الطيران الروسي إلى أعلى مستوياته.