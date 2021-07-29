الكرملين يكشف موقف روسيا من الوضع في أفغانستان

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "لقد سمعتم مرارًا التصريحات الصادرة عن وزارتي الخارجية والدفاع، بأن ما يحدث في أفغانستان هو مصدر قلقنا العميق، ونحن بالتأكيد مستعدون للعمل مع شركائنا على خلفية التهديدات المحتملة في أفغانستان بسبب الأحداث".

وأضاف بيسكوف: "لا توجد خطط لدى روسيا للتدخل عسكريًا، نجري مناورات روسية طاجيكية-أوزبكية مشتركة، ويتم التحقق من القدرة الدفاعية، ونقوم بدراسة الإجراءات الضرورية".

ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن القاعدة العسكرية الروسية (201)، ستقدم المساعدة إلى جمهورية طاجيكستان، إذا تعرض أمنها إلى أي تهديد: "توجد القاعدة 201، من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء لأحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي (تضم: روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، طاجيكستان، قرغيزستان وكازاخستان)".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولكن الطرفين اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.