الحكم على مواطنة روسية بالسجن ثلاث سنوات لمحاولتها تجنيد أشخاص في صفوف منظمات إرهابية

حكمت محكمة عسكرية روسية، اليوم الجمعة، على أنيسة أرابييفا من مدينة موسكو، بالسجن ثلاث سنوات، وأدانتها باستقطاب وتجنيد معارفها لإرسالهم إلى سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "وجدت المحكمة أن أرابييفا مذنبة بارتكاب جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 (المساعدة في الأعمال الإرهابية) وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات".

وبحسب التحقيق، فإن المرأة المتهمة أخبرت معارفها بأنشطة منظمات مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، وأرسلت لهم مقاطع فيديو من محادثات عن الحياة في سوريا، كما أنها على معرفة بجهة الاتصال بالأشخاص الضالعين في عملية النقل.

وبحسب الدفاع، صرحت أرابييفا أثناء الاستجواب في المحكمة أنها في عام 2011 اعتنقت الإسلام تحت تأثير الظروف المأساوية في حياتها وكانت مهتمة بالعديد من الحركات والمنظمات الإسلامية.

ونفت تمامًا محاولتها استقطاب أي شخص بالمشاركة في الأعمال العدائية خارج روسيا، وأنها لم ترتكب أي جرائم.