وزير الدفاع الروسي: الروبوتات المقاتلة قوة لا يستهان بها

تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقائه بالعاملين في مصنع الصواريخ في مدينة كراسنويارسك عن تأثير التقدم التقني على القوات المسلحة.

أسفر التقدم التقني عن إنشاء أنواع جديدة من الأسلحة مثل الطائرات المسيرة. قال وزير الدفاع إن هناك طائرات مسيرة تستطيع التحليق إلى مسافة تقاس بآلاف الكيلومترات. ويبلغ مدى أسلحتها 500 كم ويزيد.

ومن أهم نتائج التقدم التقني أيضا آلات روبوتية. وأشار وزير الدفاع إلى ظهور الروبوتات المقاتلة التي قبل 10 أعوام لا يمكن مشاهدتها إلا في الأفلام الخيالية.

وتطلب ظهور أنواع الأسلحة الجديدة وجود خبراء على درجة عالية من الكفاءة لتشغيلها وصيانتها. وقال وزير الدفاع: "بدأنا إعداد خبراء الطائرات المسيرة منذ خمسة أعوام".

ونوه إلى "أن الطائرات المسيرة أصبحت قوة خطيرة تشكل خطرا كبيرا على العدو".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن وزير الدفاع الروسي أنه من أجل إعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع الآلات الروبوتية تم وضع أكثر من 300 برنامج تعليمي جديد، وأجريت تغييرات على البرامج التعليمية المتوفرة.