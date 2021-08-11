موراشكو: "سبوتنيك-V" أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة دلتا بنسبة 83% تقريبا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة "دلتا" بنسبة 83 في المئة تقريبا.

وقال الوزير الروسي للصحفيين: "يظهر لقاح سبوتنيك-V، اليوم، أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا، حيث تشير أحدث النتائج إلى أن الكفاءة تبلغ نحو 83 في المئة"، موضحًا أن "هذه بالفعل بيانات روسية".

وأشار إلى أن اللقاح يقي أكثر من 95٪ من حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا. وأكد الوزير أنه لا يزال فعالًا ومستمرا في العمل.