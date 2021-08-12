طلاب روس يعملون على تصنيع طائرة بدون طيار فريدة متعددة المهام

يقوم الفريق بجمع بيانات عن حالة الطاقة للطائرة ومراقبة خصائص المحرك النفاث والمستشعرات على أجزاء مختلفة من الجهاز. وسيكون من الممكن فهم كيفية حدوث توزيع الضغط في الأماكن المحملة بالطائرة، وتوزيع الضغط على طول مستوى الجناح، والتحقق من معلمات المحرك في أوضاع الطيران المختلفة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة التعليم الروسية.

Студенты Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова работают над проектом «Летающая лаборатория».



Результатом проекта будет уникальный многофункциональный беспилотный летательный аппарат.



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​وفقًا لرئيس المشروع، بنيامين يودينكوف، تم البدء بالعمل في مشروع الطائرة في مكتب التصميم الطلابي "Voenmech" منذ عام 2018.

منذ عام 2018، درس القائمون على المشروع سوق الطائرات الصغيرة بدون طيار، وبعد ذلك توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الطائرات بدون طيار ذات المحرك النفاث لم يتم دراستها بشكل معمق. وظهرت فكرة إنشاء مختبر للطائرات، والذي من شأنه أن يسمح بمراقبة تشغيل المحرك كجزء من التجربة في الوقت الحالي.

أدرك القائمون على المشروع أن موضوع البحث مطلوب بشدة وهو بالفعل فكرة مثيرة للاهتمام. أصبح تنفيذه ممكنًا بفضل التعاون بين إدارة المتبر والسلطات الفيديرالية في المدينة.

سيقدم الطلاب نموذجهم لأول مرة في المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش 2021، والذي سيعقد في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في العاصمة موسكو، في الفترة من 22 إلى 28 آب/ أغسطس.