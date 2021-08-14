روسيا تنظم رحلة تعليمية لطلاب المدارس إلى القطب الشمالي على متن كاسحة جليد نووية... صورة

أطلقت شركة "روساتوم" العملاقة، اليوم الأحد، رحلة تعليمية إلى القطب الشمالي لأطفال المدارس الموهوبين وطلاب روسيا على متن كاسحة جليد نووية.

سيشارك في الرحلة أكثر من 80 تلميذًا وطلابًا من جميع أنحاء روسيا، تتراوح أعمارهم بين 12 و23 عامًا، في رحلة القطب الشمالي على كاسحة الجليد الذرية "50Let Pobedy"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

View this post on Instagram A post shared by Наука, технологии и человек (@homoscience_ru)

وذكر الموقع أن الطلاب المشاركين هم الفائزون في المسابقة الفكرية للأطفال لعموم روسيا "Icebreaker of Knowledge" التي أقيمت كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للصناعة النووية في البلاد، والفائزون ببطولة المهنيين الشباب (TEMP) لمؤسسة الطاقة الذرية "Rosatom"، والمشاركون في المسابقة العامة لعموم روسيا "Big Change".

الهدف من الرحلة هو خلق بيئة مريحة لكل من يبحث عن المعلومات العلمية ومستعد لمشاركتها. كما يهدف المشروع إلى تشكيل مسارات علمية توحد مصالح المشاركين في الرحلة والأهداف العالمية لـ"روساتوم".

ستستضيف كاسحة الجليد سلسلة من المحاضرات العلمية، وسيتم نشر نسخ فيديو منها على منصة "Homo Science" على الإنترنت. نتيجة لذلك، سيتم تشكيل مجموعة من سفراء "Homo Science" من بين أكثر الشباب موهبة في البلاد.

خلال الرحلة، تم التخطيط للتوقف في "فرانز جوزيف لاند"، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتعرف على النباتات والحيوانات في القطب الشمالي.