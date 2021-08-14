روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية على الإطلاق إثر الإصابة بكورونا

سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس، وليناهز إجمالي الوفيات 170 ألف حالة حتى الآن.

وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، فقد "تم تسجيل 819 وفاة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 169683 حالة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 22144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6579212 حالة"، ما يشير أيضا إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس 22277 حالة.

فيما أشار إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 5867890 بعد خروج 19550 مريضا من المستشفيات منذ الأمس".

وأوضح البيان أن "العاصمة موسكو سجلت 2317 إصابة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلا للإصابات تليها سانت بطرسبرغ بـ 1823 حالة وضواحي موسكو بـ 1307 حالات".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أوضحت أمس أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد يرجع إلى السلالة الجديدة من "كوفيد-19" ودرجات الحرارة المرتفعة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل عام من الآن، في 11 أغسطس/ آب 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وسمي اللقاح "سبوتنيك V".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 96 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.