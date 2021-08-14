ازدياد عدد الطيارين من رتبة "قناص" في القوات الجوية الروسية بعد العمليات في سوريا

أكد نائب القائد العام للقوات الجوية الروسية في سوريا، ألكسندر ماكسيمتسيف، أن عدد الطيارين المتمرسين في القوات الجوية (VKS) قد ازداد بعد عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.

"الطيار القناص" هي أعلى رتبة لأفراد الطيران في القوات الجوية الروسية، بعد ذلك يوجد طيارون من الرتبة الأولى والثانية والثالثة.

وقال ماكسيمتسيف: "مع مراعاة إنجاز المهام في الجمهورية العربية السورية، ازداد عدد الطيارين القناصين المدربين تدريباً عالياً في القوات الجوية. ويرجع ذلك إلى تحسين مؤهلاتهم وكذلك إلى الخبرة القتالية المكتسبة بشكل مباشر من أرض المعركة. إن جميع أفراد الطيران التابعين للقوات الجوية شاركوا في عملية خاصة في سوريا ".

وأضاف أن المهمة الرئيسية للقوات الجوية في مجال التدريب هي التأكد من أن أطقم الطيران تتقن قيادة طائراتها، سواء كانت مقاتلة أو مروحية أو قاذفة، وأكد أنه في كل عام نخطط ونحدد المهام للطيارين لتحسين مستواهم من الناحية القتالية.

وأشار ماكسيمتسيف إلى أنه لكل نوع من أنواع الطيران، يوجد برنامج تحسين وتطوير، يبدأه طيار لا يقل عن الدرجة الثانية، ولديهم خبرة كبيرة في الخدمة. في إطار هذا البرنامج، يقوم الطيارون المقاتلون بدراسة الأكروبات الجوية والقتال الجوي الذي يمكن المناورة به بدرجة عالية.