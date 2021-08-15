طائرة"إيل-112" الروسية تقوم بأول رحلة لها... فيديو

سيتم تقديم النموذج الأولي لطائرة النقل في منتدى "آرميا-2021".

كان يقود الطائرة رئيس طيار شركة "إيل" بطل روسيا نيكولاي كويموف - وقد شارك في اختبارات "إيل-112" من الرحلة الأولى. أقلعت الناقلة من مدرج جمعية فورونيج لبناء الطائرات وهبطت في جوكوفسكي. الآن سيتم تجهيز الطائرة للمشاركة في المعرض.

تم إنشاء نموذجين أوليين من "إيل-112" في جمعية فورونيج لبناء الطائرات، أحدهما يخضع لاختبارات في المعهد الديناميكي الهيدرولوجي المركزي جوكوفسكي، والثاني أنهى سبع رحلات تجريبية. أثناء المراجعة، تم تخفيض وزن إقلاع الطائرة بمقدار طن، وتقوم الشركة بإنشاء خط إنتاج للتجميع التسلسلي لطائرة النقل.

ستحل "إيل-112" محل "أ إن-26" التي عفا عليها الزمن في القوات الجوية الروسية. تم تصميم الناقلة الجديدة لنقل خمسة أطنان من البضائع لمسافة تزيد عن 1200 كيلومتر. ستكون قادرة على العمل من المطارات غير المعبدة وفي الظروف المناخية الصعبة، والدخول إلى تلك المجهزة تجهيزًا جيدًا في الوضع التلقائي.