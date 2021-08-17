سفينة مدفعية روسية تتسابق للفوز بـ"كأس البحر" في إيران

تشارك روسيا في سباق "كأس البحر" ضمن فعاليات الألعاب العسكرية الدولية في إيران بسفينة المدفعية "محج قلعة".

ونشر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" فيديو يُظهر مغادرة سفينة "محج قلعة" لقاعدة القوات البحرية الروسية في بحر قزوين، متوجهة إلى ميناء بندر انزلي الإيراني، وغادرت معها سفينة عسكرية روسية أخرى هي سفينة المدفعية "أستراخان" التي ستشارك في السباق في حال حدث شيء ما لسفينة "محج قلعة".

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية إن سفينة "محج قلعة" ستُبرز براعتها أثناء السباق من خلال تدمير "سفينة العدو" وهدف ينزل من الطائرة بالمظلة (الباراشوت).

وتتضمن فعاليات سباق "كأس البحر" أيضا تمارين حول استخدام الأسلحة وإنقاذ السفينة المنكوبة.

وتتسلح سفينة "محج قلعة" بآلة المدفعية "أ-190" ومدفعين رشاشين من طراز "أ كا-306" عيار 30 ملم وراجمة القذائف الصاروخية "غراد-إم" عيار 122 ملم.