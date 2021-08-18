وزير الدفاع الروسي: البشرية تخطو خطوات كبيرة نحو الموت

أعرب وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، عن أن البشرية تخطو خطوات كبيرة نحو موتها بسبب أحجام الاستهلاك غير المعقولة وغير المنظمة.

وأكد أن السبب في ذلك (الحركة نحو الموت) هو الرغبة الجامحة في الاستهلاك، بحسب ما ذكرته صحيفة "tvzvezda" الروسية.

وأضاف: "لديك أرنب واحد وسوف يكون كاف. ولكن عندما يكون لديك عشر أرانب، فأنت تحتاج بالفعل إلى ثلاجة، وإلا فسيتم فقدان اللحم. تحتاج الثلاجة للكهرباء لتعمل. هذا يتطلب حرق الوقود. وتحتاج إلى الحصول على الوقود أولاً. ولكن لماذا تحتاج لهذه الأرانب العشرة؟ إذا كان أرنبا واحدا كاف بالنسبة لك".

واستشهد الوزير بجدّه في الصيد كمثال. وفقا له، يمكن للجد في أي لحظة الحصول على المزيد من اللحوم في الصيد أكثر مما كان يفعل عادة، لكنه لم ير ذلك مجديا، لأنه سيكون هناك عدد أقل من الحيوانات، كما أنه لن يأكل المزيد من اللحوم.

وقال شويغو: "هذه القواعد البديهية لم يتم إنشاؤها عن طريق البيروقراطية، بل عن طريق أسلوب الحياة الصحيح".